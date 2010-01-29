У Криму від переохолоджень і обморожень постраждала 21 особа

У Автономній Республіці Крим за період з 18 грудня по 28 січня від переохолоджень і обморожень постраждала 21 особа.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Міністерства охорони здоров`я України.

За даними Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, було госпіталізовано 15 осіб. Двоє з постраждалих, що звернулися по медичну допомогу, померли, при цьому один із них - в останню добу.

За даними Міністерства освіти і науки України, в Криму через різке зниження температури тимчасово припинений учбово-виховний процес у 20 школах 6 регіонів автономії.