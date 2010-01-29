Обвітрилися губи і утворилися тріщини в куточках рота?

Взимку часто обвітрюються і тріскаються губи. Особливо дошкуляють заїди – хворобливі тріщини в куточках рота. План дій такий:

П`ємо вітаміни (вітамін А в олійному розчині, вітаміни С і групи В), сироп шипшини, медичні пивні дріжджі. Їмо більше овочів, молочних продуктів, ігноруємо гостре, кисле, солоне. Солодощі – в обмеженій кількості.

Йдемо до стоматолога, лікуємо карієс, знімаємо зубний камінь і проводимо професійний догляд за порожниною рота.

Якщо проблема посилюється, треба здати лабораторний зскрібок на стрептококи, стафілококи і гриби роду Candida. Якщо результат буде позитивним, доведеться пропити курс антибактеріальних або протигрибкових препаратів. Також можна здати аналіз крові на вміст вітаміну В2.

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