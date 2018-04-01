Десять джерел зарази у вашому будинку

Марлева пов`язка - не найперший засіб захисту від мікробів і вірусів. Починати оборону від інфекції потрібно насамперед з власного будинку. Де ж ховаються джерела зарази? Кухонна раковина Як підрахували допитливі англійські учені, на 1 квадратному сантиметрі поверхні біля і усередині кухонного зливу проживає в середньому до 80 тисяч бактерій. Мікроорганізми із задоволенням харчуються залишками продуктів, повністю змити які дуже і дуже складно, і швидко розмножуються в благодатному середовищі.

Немало зарази можна знайти і на водопровідному крані, куди бруд, бризки і знову ж таки харчові відходи потрапляють при митті посуду. Але найбільше інфекція любить непросихаючі і постійно брудні губки і столові ганчірки: за іронією долі, саме засоби наведення чистоти стають найпроблемнішими джерелами бруду.

Що робити. Не лінуватися і мити раковину і кран після кожного приготування їжі або миття посуду. Причому не просто обполіскувати теплою водою: так, вода може змити мікроби, але вони застрягнуть де-небудь у водостоці, почнуть розмножуватися і швидко виберуться назад на поверхню. А ось убити заразу допоможуть мийні засоби.

Дошки Джерелами бактерій є картопля, ягоди, листові овочі і всіляка зелень. Тому, якщо ви різали щось з перерахованого на дошці, великий шанс того, що і на ній, і на ножі залишилися непрошені гості. Після цього мікроорганізми легко потраплять на інші продукти харчування, а потім і до вас на стіл.

Що робити. По-перше, ретельно мити всі овочі і фрукти перед вживанням, а м`ясо готувати тільки при високій температурі. По-друге, промивати самі дошки з милом і щіткою. І бажано завести окремі дошки для різних видів продуктів.

Врахуйте також, що найкращим середовищем для розмноження мікробів є традиційні дерев`яні дошки; на скляних і пластикових зараза уживається не так легко. До речі, подряпані або тріснуті дошки краще замінювати: будь-які поглиблення в поверхні можуть стати притулком для інфекції.

Випрана білизна

Найдрібніші частинки людських виділень залишаються на одязі і білизні навіть після ретельного прання. А разом з ними виживають і бактерії, які починають розмножуватися у вологому і теплому середовищі вже усередині пральної машинки. Загалом, коли ви витягуєте білизну, щоб розвісити його для сушки, мікроби можуть потрапити до вас на руки, а звідти - в рот, шлунок і так далі.

Що робити. Більшість бактерій вмирають при температурі понад 65 градусів, так що саме ця цифра повинна бути виставлена на вашій пральній машинці. Якщо перете білизну уручну, використовуйте м`який відбілювач: він також уб`є до 99% мікроорганізмів. Не змішуйте нижню білизну з постільним і з верхнім одягом: саме воно, як правило, є первинним джерелом розповсюдження зарази.

І, звичайно, мийте руки після закінчення прання і сушки білизни.

Зубна щітка

На одному квадратному міліметрі слизової рота людини уживається до 100 мільйонів (!) мікробів. Причому, коли ви чистите зуби, щітка зовсім не вбиває мікроорганізмів, а тільки збирає їх на себе. Разом з ними в щетину потрапляють залишки їжі, і внаслідок цього щітка перетворюється на місце для розмноження бактерій.

Що робити. Після чищення промивайте щітку гарячою водою, а потім ставте у склянку, щоб вона просохла. Не кладіть щітку на ванну полицю, де вона може зібрати ще більше різних патогенів, і не ховайте у футляр, оскільки волога тільки додасть заразі жвавості.

Сітка душу

Минулого року вчені з Центру гігієна коледжу Бостона досліджувала ванні кімнати кількох тисяч добровольців і виявили бактерії золотистого стафілокока приблизно у чверті з них. Мікроорганізми плодилися на душових насадках і з кожним включенням води потрапляли на шкіру господарів квартир. Також вони уподобали кути, щілини між плитками, стики полиць, злив та інші "затишні" місця, важкі для прибирання і постійно вологі.

Що робити. Мити ванну кімнату з дезінфікуючими засобами і постійно провітрювати її, щоб уникнути застою вологи. Якщо засоби дозволяють, можна встановити у витяжку невеликий вентилятор, який автоматично працюватиме при кожному включенні світла. Дешевший варіант - просто тримати двері ванни відкритими.

Клавіатура і телефонна трубка

Будь-які технічні девайси, до яких ви торкаєтеся по сотні разів на день, можуть стати притулком для вірусів грипу, бактерій стафілокока і інших неприємних мікроорганізмів. Що стосується клавіатури ПК - це взагалі окрема історія. За статистикою, за рік використання клавіатура стає на 1-1,5 кілограма важче за рахунок сміття, що потрапило в неї, і залишків їжі. Все це, природно, стає чудовим кормом для всякої зарази.

Що робити. Протирати трубки, мишки, екран і так далі вологими серветками, а клавіатуру буквально витрушувати хоч би раз на місяць.

Підлога у туалеті Хоч як парадоксально, на підлозі туалетної кімнати бактерій більше, ніж на сидінні унітазу. Мікробризки води, які утворюються при змиванні і переносять частинки фекалій на підлогу і навіть стіни туалету. А разом з ними туди потрапляють і мікроби.

Що робити. Закривайте кришку унітазу, перш ніж нажати на ручку зливу. Підлогу в туалеті мийте не рідше, ніж раз на тиждень із застосуванням будь-якого чистячого засобу. Туалетний килимок періть частіше у гарячій воді й ретельно висушуйте перш ніж повернути його на місце.

Взуття

Навіть якщо ви не любитель погуляти пішки, сотні тисяч різних бактерій прилипають до підошви вашого взуття залічені хвилини, проведені зовні удома. Всі вони потрапляють у вашу квартиру і дуже легко знаходять шляхи розповсюдження.

Що робити. Килимок для ніг краще винести за межі квартири, а всередині біля вхідних дверей завжди тримати тапочки для переобування. Ноги ретельно витирайте, взуття відразу ж несіть у ванну і обмивайте підошву. Якщо ви вирішили залишити цю процедуру на вечір, за цей час інфекція може розповсюдитися далеко за межі вашого передпокою.

Ліжко

Постійні тепло і волога дозволяють мікробам легко і швидко розмножуватися в наших ліжках. До того ж живленням для мікроорганізмів стають мікрочастки нашої шкіри і, як не дивно, залишки їжі (зізнайтеся, кожен хоч раз дозволяв собі поїсти прямо в ліжку). Але найпоширенішою проблемою залишається, мабуть, популяція так званих "домашніх кліщів": вони викликають алергію з симптомами, схожими на сильну простуду і навіть астму.

Що робити. Постільну білизну варто прати раз в тиждень. Домашні кліщі гинуть при температурі близько 50 градусів, ніяких додаткових чистячих або дезінфікуючих засобів не потрібно. І ще: не копіть в спальні купу несвіжого домашнього одягу, в ній мікроби розмножуються не гірше, ніж в зіпсованих продуктах.

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