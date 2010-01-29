Какао - напій для схуднення

Про користь какао знали ще американські індійці, задовго до появи Колумба. З плодів какао робили напій чоколатль, що означає «гірка вода». У індійців какао вважалося священною рослиною, дарованою їм богами.

Треба відзначити високу цінність какао як продукту. Какао є джерелом фолієвої кислоти, заліза, калію і цинку. Крім того, в какао-порошку міститься кофеїн, теофілін і теобромін, які є відмінними тонізуючими засобами. Какао також входить у страви кремлівської дієти. Ця дієта заснована на обмеженні вживання вуглеводів. Рекомендується в день вживати продуктів не більш, ніж на 40 умовних одиниць вуглеводів. У ложці какао-порошку лише 2 у.о., тому його застосування час від часу не завдасть збитку дієті.

У напої какао міститься безліч антиоксидантів, які гальмують старіння організму і допомагають запобігти багатьом захворюванням. Какао випереджає інші напої за вмістом антиоксидантів і інших корисних елементів, тому краще здатне запобігати раковим і серцевим захворюванням.

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