Полтавщина: за дві доби - 45 хворих на грип A/H1N1

Із 26 по 28 січня в Полтавській області кількість хворих на грип A/H1N1 збільшилася на 45 осіб - до 321.

Про це повідомив начальник Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Віктор ЛИСАК.

За його словами, на 16.00 26 січня в області обстежено на грип 1799 осіб, підтвердження діагнозу грип А/Н1N1 було зафіксовано у 276 осіб, а на 16.00 28 січня обстежено на грип 1863 особи, грип A/H1N1 підтверджено у 321 особи.

На 16.00 28 січня в області звернулося за медичною допомогою до лікувально-профілактичних установ із приводу ГРВІ 1826 осіб. Серед жителів області, які звернулися за медичною допомогою, питома вага дітей становить 58,0%.

З початку епідемічного періоду в державі по області за медичною допомогою звернулися 155130 (10,3%) населення, госпіталізовано 9215 осіб (5,9%).

Серед територій області на першому місці по захворюваності за останню добу жителі Полтави - 18,4%; друге місце займають жителі Кременчука - 12,7%; третє місце займають жителі Лубен - 5,3%.

Госпіталізовано за останню добу 88 пацієнтів (4,8% від тих, хто звернувся за медичною допомогою) з них: дорослих 44,3% і 55,7% дітей. У відділенні інтенсивної терапії перебуває одна людина.

З початку епідемії захворіло всього 2044 медичних працівників. За останню добу захворіло 13 медичних працівників (серед них: лікарів - 4, середніх медичних працівників - 3, інший медичний персонал - 6).