Запоріжжя: від ускладнень грипу померло 45 осіб

У Запорізькій області число померлих внаслідок ускладнень від грипу досягло 45 чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції, "станом на 29 січня на території Запорізької області від грипу та його ускладнень померло вже 45 чоловік".

Ще 12 жителів регіону, за даними облСЕС, знаходяться в дуже тяжкому стані в реанімації.

Усього з початку епідемії (з 29.10.09 р.), на території Запорізької області захворіли 182 тис. 570 чоловік, з яких 8 тис. 210 були госпіталізовані і 7 тис. 329 (зокрема 2 тис. 429 з діагнозом: грип, пневмонія) вже виписані.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року запорізькі медики заявили, що в Запорізькому регіоні лабораторно підтверджено 108 випадків «каліфорнійського» грипу і при цьому число реально хворих на цей грип може істотно відрізнятися від офіційних даних, оскільки «лабораторно обстежено тільки 1779 пацієнтів з числа хворих з початку епідемії».