В Україні буде перелік продукції без маркування "без ГМО"

До 1 березня 2010 року в Україні буде створено перелік продукції, яку не треба буде маркувати на предмет відсутності генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Тернополі міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день закон зобов`язує всіх виробників маркувати свою харчову продукцію. «Але є, скажімо, сіль або інші продукти, де ГМО взагалі не може бути. Проте ми змусили виробників писати й на такій продукції «без ГМО», через що вони нестимуть витрати на виробництво нової тари або упаковки. В цьому ж немає логіки», – підкреслив Б.ДАНИЛИШИН.

Тому, пояснив він, буде створено перелік продукції, до складу якої не може входити білок «і де ГМО не може бути в принципі». Після затвердження списку продукцію, що увійшла до нього, можна буде не маркувати.

Перелік такої продукції, за даними міністра, зараз під міжнародним контролем розробляють інститути Національної академії наук України та Української академії аграрних наук.

Крім того, продовжується створення системи лабораторій, які визначатимуть вміст ГМО, зазначив міністр. «Сподіваюся, що вже найближчим часом, незважаючи на можливу протидію, буде створено ефективну систему контролю, яка дасть можливість контролювати рівень вмісту ГМО в продукції. Ми зробили перший крок і йтимемо в цьому напрямку далі», – запевнив Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому він підкреслив, що вся продукція, що містить генетично модифіковані організми і всі їх похідні, повинна маркуватися, «щоб люди знали, що вони їдять». Наявність такого маркування й рівень вмісту ГМО, за словами Б.ДАНИЛИШИНА, контролюватимуть органи Держстандарту.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ц.р. міністр економіки Б.ДАНИЛИШИН повідомив, що Кабінет Міністрів України пропонує на законодавчому рівні скасувати обов`язкову норму маркування значком «Без ГМО» товарів, у яких ГМО міститися не може.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2009 року Верховна Рада України прийняла закон про обов`язкове інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО). Дія закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та харчові продукти, вироблені для особистого споживання. Забороняється оборот харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону й відповідним технічним регламентам. Усі харчові продукти, що знаходяться в обороті в Україні, етикетують державною мовою України й містять у доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про наявність або відсутність у харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» або «без ГМО» відповідно.