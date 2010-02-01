У Донецькій області від переохолодження померли 117 осіб

У Донецькій області за останні півтора місяці (з 17 грудня 2009 року по 30 січня 2010 року) від переохолодження померли 117 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління охорони здоров`я ОДА.

Згідно повідомленню, всього за цей період за лікарською допомогою з приводу обмороження і переохолодження звернулися 486 жителів області, з них було госпіталізовано 407 осіб.

В ОДА зазначили, що серед 117 померлих від переохолодження більше всього з міст Макіївки (13 осіб), Краматорська (13), Донецька (12), Докучаєвська (9), Горловки (9), з Ясинуватського району (6 осіб). Всього загибель людей від холоду зареєстровано в 25 містах і 12 районах регіону.