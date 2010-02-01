У Полтаві машини "швидкої" оснастять системою відстежування

У Полтаві машини швидкої допомоги буде оснащено навігаційною системою відстежування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління охорони здоров`я Полтави Сергій КОТОВ.

За його словами, навігаційна система контролює рух автомобілів швидкої допомоги.

"Це дає велику користь - диспетчер швидкої бачить, як ефективно використовується автомобіль, як він швидко приїжджає на виклик, де він знаходиться на даний момент", - відзначив С.КОТОВ.