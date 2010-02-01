У Полтаві машини "швидкої" оснастять системою відстежування
09:51, 01 лютого 2010Країна
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У Полтаві машини швидкої допомоги буде оснащено навігаційною системою відстежування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління охорони здоров`я Полтави Сергій КОТОВ.
За його словами, навігаційна система контролює рух автомобілів швидкої допомоги.
"Це дає велику користь - диспетчер швидкої бачить, як ефективно використовується автомобіль, як він швидко приїжджає на виклик, де він знаходиться на даний момент", - відзначив С.КОТОВ.
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