У Керчі четверо людей отруїлися газом

У Керчі четверо людей, зокрема двоє дітей, госпіталізовано внаслідок отруєння газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інформація про два нещасні випадки надійшла рятувальникам 30 січня від чергових лікарів «швидкої допомоги».

Вдень медики виявили в непритомному стані 14-річну дівчинку і 38-річну жінку. Їх відвезли в лікарню. Працівники газової служби встановили, що витік газу стався через несправності колонки.

Пізно ввечері у 5-річного хлопчика стався напад судом. У присутності лікарів стало зле і 39-річній матері дитини. Постраждалих забрали в лікарню. На місце події виїжджали працівники газової служби.

«Ймовірна причина того, що сталося - витік газу через несправність газової колонки», - зазначили в МНС.