Яєчня з шампанським - кращий засіб від похмілля
Радять польські дієтологи
Оскільки позбавити дорослу частину чоловічого населення Польщі від тяги до спиртних напоїв навряд чи можливо, місцеві дієтологи сконцентрували свої зусилля на пошуку способів впоратися з неприємними наслідками зловживання. Вони вирішили знайти засіб від болісного ранкового похмілля.
Тим, хто не хоче на ранок мучитися від головного болю і нудоти, фахівці радять одночасно з алкоголем пити якомога більше рідини, наприклад негазованої мінеральної води або фруктових соків, приблизно по два літри на одну людину. Це допоможе запобігти головному болю, який є наслідком браку води в організмі.
Ні в якому разі не слід випивати на порожній шлунок. Перед вживанням спиртного добре було б зробити в шлунку так звану "подушку", поївши, приміром, теплого густого супу.
На ранок добре допомагає кефір або зелений чай. Якщо їх у будинку немає, можна просто випити дві-три склянки кип`яченої води.
У більшості випадків головний біль на ранок після гуляння знімає яєчня з двох яєць і фужер шампанського. Після цього корисно вийти на вулицю подихати свіжим повітрям.