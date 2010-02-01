Яєчня з шампанським - кращий засіб від похмілля

Оскільки позбавити дорослу частину чоловічого населення Польщі від тяги до спиртних напоїв навряд чи можливо, місцеві дієтологи сконцентрували свої зусилля на пошуку способів впоратися з неприємними наслідками зловживання. Вони вирішили знайти засіб від болісного ранкового похмілля.

Тим, хто не хоче на ранок мучитися від головного болю і нудоти, фахівці радять одночасно з алкоголем пити якомога більше рідини, наприклад негазованої мінеральної води або фруктових соків, приблизно по два літри на одну людину. Це допоможе запобігти головному болю, який є наслідком браку води в організмі.

Ні в якому разі не слід випивати на порожній шлунок. Перед вживанням спиртного добре було б зробити в шлунку так звану "подушку", поївши, приміром, теплого густого супу.

На ранок добре допомагає кефір або зелений чай. Якщо їх у будинку немає, можна просто випити дві-три склянки кип`яченої води.

У більшості випадків головний біль на ранок після гуляння знімає яєчня з двох яєць і фужер шампанського. Після цього корисно вийти на вулицю подихати свіжим повітрям.

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