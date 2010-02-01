В Україні - сильні опади і невеликий мороз

На завтра в Україні синоптики прогнозують сильні опади і невеликий мороз.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 1 лютого буде хмарна погода. Сніг та мокрий сніг, подекуди, крім заходу, з дощем, на півдні - переважно дощ, вночі у західних, центральних та північних областях подекуди сильні опади. В Україні, крім південної частини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, окрім заходу - туман. На дорогах утримається ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, в окремих районах пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби: у західних областях 2-7°, на високогір`ї Карпат близько 10° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 2-7° тепла, в Криму до 12°.

У Київській області завтра буде хмарно. Вночі сильний мокрий сніг з дощем, слабкі ожеледь та налипання мокрого снігу, вдень невеликі опади. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах області пориви 15-18 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці завтра температура впродовж доби близько 0°.