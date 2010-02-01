Риб'ячий жир - "еліксир молодості"

Риб`ячий жир проголошений світовою наукою "еліксиром молодості". Як повідомила газета "Дейлі телеграф", вчені з американського Університету штату Каліфорнії виявили, що його кислоти - Омега-3 затримують процес старіння організму людини.

У ході досліджень вони встановили, що даний вид кислот має здатність захищати від розпаду оболонку, яка всередині клітини покриває ДНК.

У зв`язку з цим фахівці радять не забувати використовувати у своєму тижневому харчовому раціоні страви, приготовлені з рибних порід, що мають великий вміст Омега-3. Це в першу чергу лосось, сардини, скумбрія і форель. Даний вид жирних кислот також міститься у волоських горіхах, гарбузового насіння, соєвих бобах.

ami-tass.ru