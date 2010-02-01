У Херсоні четверо молодих людей отруїлися чадним газом

В Комсомольському районі Херсона четверо молодих людей отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, постраждалих – двох хлопців 17-ти і 19-ти років та двох дівчат 16-ти і 22-х років – було госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом 30 січня о 23.59.

Постраждалим призначено амбулаторне лікування.

З’ясовуються всі обставини інциденту.