У Херсоні четверо молодих людей отруїлися чадним газом
11:38, 01 лютого 2010Країна
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Призначено амбулаторне лікування
В Комсомольському районі Херсона четверо молодих людей отруїлися чадним газом.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, постраждалих – двох хлопців 17-ти і 19-ти років та двох дівчат 16-ти і 22-х років – було госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом 30 січня о 23.59.
Постраждалим призначено амбулаторне лікування.
З’ясовуються всі обставини інциденту.
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