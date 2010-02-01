У Вінниці запроваджено комендантську годину

У Вінниці з 22-ї години для неповнолітніх запроваджено комендантську годину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Відповідне рішення було прийнято виконкомом міськради.

Обґрунтовуючи необхідність запровадження комендантської години, у міськраді звернули увагу, що торік у Вінниці підлітки скоїли майже 150 злочинів і половина з них відносяться до категорії тяжких.

Представники правоохоронних органів констатують той факт, що злочинів, які скоюють саме неповнолітні, побільшало, йдеться у повідомленні міськради. Найчастіше підлітки крадуть гроші, майно та транспортні засоби, грабують, беруть участь в розбійних нападах, займаються шахрайством, наносять важкі тілесні ушкодження. Всього у скоєнні злочинів брали участь більше сотні підлітків.

Аби у подальшому ця ситуація не погіршувалась та з метою профілактики підліткової злочинності, керівництво Вінницького міського управління ГУМВС України у Вінницькій області запропонувало обмежити перебування підлітків на вулицях міста шляхом оголошення у Вінниці з 22:00 комендантської години, поінформували в міськраді.

Це питання стало предметом дискусії під час кількох нарад під головуванням міського голови Володимира ГРОЙСМАНА.

Врешті виконком міськради за погодженням з дитячими омбудсменами прийняв рішення про заборону перебування неповнолітніх у нічних та інтерактивних клубах, закладах дозвілля та громадського харчування без супроводу батьків після 22:00.

Вже з лютого правоохоронці активізують свою роботу з контролю за перебуванням неповнолітніх у розважальних закладах у заборонений час. Протягом кількох тижнів вони будуть направляти порушників у відділення міліції і сповіщатимуть про затримання їхніх батьків. Далі на батьків, які відпускають дітей у клуби та розважальні заклади після десятої вечора, чекатимуть штрафи у розмірі від 1 до 4 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Складатимуть відповідні адмінпротоколи і на керівників розважальних закладів, де будуть знаходитись на момент затримання неповнолітні. Якщо тричі в одному закладі буде зафіксовано порушення, пов`язане із невиконанням рішення виконкому, буде розглядатись питання про його закриття.