Washington Times: Росія вимирає

Насправді Росія небезпечна тому, що їй загрожує колапс, стверджує в своїй статті в The Washington Times Айлен Бермен, віце-президент American Foreign Policy Council (Вашингтон). Фрагмент статті передруковує "Инопресса.ру".

Останніми роками Росія повернулася на зовнішньополітичну арену, але "за всією геополітичною бравадою Кремля ховається те обставина, що держава, яка прийшла на зміну могутньому СРСР, занурюється в смертоносний демографічний і соціально-економічний вир", - пише автор. До середини XXI століття населення РФ, можливо, скоротиться до 100 млн. чоловік, а до 2080 року (згідно застереженням Сергія Міронова, спікера Ради Федерації) - до 52 млн. Демографічна криза посилюється ще двома не менш могутніми чинниками - зростанням народжуваності серед російських мусульман і стратегічним дисбалансом з Китаєм, продовжує автор.

До 2020 року мусульмани складуть п`яту частину, якщо не більш, населення Росії, а до середини XXI століття - більше половини. "Саме по собі це явище не обов`язково є проблемою, але останніми роками, особливо після захоплення заручників у Беслані в 2004 році, Кремль проводить щодо мусульманської меншини все більш драконівську внутрішню політику", -йдеться в статті. Це експлуатують організації типу "Аль-Каїди", і тому мусульманська меншина відчуває себе відособленою, мало пов`язаною з російською державою в її нинішній формі і не відчуває до нього симпатії.

Росії, яка вимирає, все важче контролювати, а не те що заселяти Далекий Схід, де сконцентирована основна частина природних ресурсів. Населення Китаю в прикордонних районах вже у декілька разів перевищує населення прикордонних районів Росії. "Можливо, китайське керівництво спробує задовольнити сильну потребу у сировині, повернувши погляд на північ до російської території (що колись належала Китаю)", - прогнозує автор. В майбутньому Росія стане небезпечна не своєю силою, а своєю слабкістю, вважає він.