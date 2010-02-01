Червоні апельсини і помідори - профілактика раку

Італійські вчені повідомляють про важливе відкриття, пише Карло Брамбілла у статті, надрукованій в газеті La Repubblica.

Червоні апельсини перешкоджають ожирінню і зменшують ймовірність появи пухлин. Це важливе відкриття зробили вчені з європейського інституту онкології під керівництвом П`єр-Джузеппе Пеліччі, доцента відділення загальної патології Дослідницького університету в Мілані.

Відомо, що дієта, багата на червоні фрукти та червоні овочі і зелень з високим вмістом антиоксидантів, має антиканцерогенний ефект, розповідає Пеліччі. "У своєму експерименті ми хотіли зіставити якості червоних і звичайних апельсинів. Вивчити їх можливість впливати на ожиріння, що виникає внаслідок споживання жирної їжі", - говорить учений.

ami-tass.ru