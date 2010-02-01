Білл Гейтс виділяє $10 міліардів на розробку вакцин

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі засновник благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс оголосив, що протягом десяти років виділить $10 млрд. на розробку і доставку вакцин.

За словами Білла Гейтса, після того, як імунізація охопить 90% держав, що розвиваються, з’явиться можливість запобігти смерті 7,6 млн. дітей у віці до п’яти років. Це повинно статися до 2019 року, зазначив найбагатший чоловік на планеті.

Він також повідомив, що за останні десять років вдалося досягти феноменальних успіхів у галузі розробки нових вакцин і поширення тих, що вже існують. Підсумком багатолітньої роботи, на яку засновник Microsoft виділив близько $4,5 млрд. стала імунізація мільйонів людей у бідних країнах світу. Тепер навіть Малаві може порівнятися по рівню імунізації з державами Західного світу.

Гейтс зазначив, що зараз необхідно зосередитися на тому, аби нові вакцини стали доступними. Надалі, можливо, вдасться досягти успіху в розробці засобу проти малярії. Випробування такої вакцини знаходяться на фінальній стадії тестування у компанії Glaxo.

За словами засновника благодійного фонду, урядам країн зараз у жодному разі не можна перекидати допомогу у сфері охорони здоров’я на боротьбу з глобальними змінами клімату. Здоров’я повинне залишатися пріоритетом, зазначив Гейтс у Давосі.

korrespondent.net