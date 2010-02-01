Як зберегти пам'ять

Якщо ви застали бабусю або дідуся за вбивством комп`ютерних монстрів, не поспішайте крутити пальцем у скроні. Адже подібні заняття допомагають літнім людям зберегти пам`ять і рефлекси, вважають учені з Університету Північної Кароліни, США.

«Відеоігри дійсно можуть поліпшити рефлекси літніх людей, — вважає психолог Джейсон Олейр, — а також швидкість обробки даних, пам`ять, увагу і орієнтацію в просторі».

Наприклад, згідно даним дослідження, стратегічні комп`ютерні ігри допомагають людям у віці після 60 років значно поліпшити показники в тестах на пам’ять, мислення і пізнавальні функції. Зокрема, немолоді гравці показали поліпшення здібностей в плануванні, складанні графіків і вирішенні задач з множинними варіантами відповідей.

Учені пояснюють, що комп`ютерні ігри вимагають від людини постійного зосередження уваги, яка добре стимулює нервову систему. Крім того, ігри, у тому числі і онлайнові, дозволяють літнім людям налагодити соціальну взаємодію і розширити круг спілкування.

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