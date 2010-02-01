У Львові горіла поліклініка

Сьогодні, о 9.00, спалахнула пожежа в одному із кабінетів поліклінічного відділення № 2 1-ї міської клінічної лікарні Львова, що на вул. Мазепи, 25.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, за попередніми даними пожежа спалахнула в одному із кабінетів внаслідок загорання комп’ютера. Пожежу було оперативно ліквідовано працівниками МНС у Львівській області. Повністю вигорів лише один кабінет інші приміщення не постраждали. Жертв і потерпілих немає, поліклініка працює у звичному режимі.

Проводиться розслідування обставин виникнення пожежі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН завідуюча поліклінічного відділення №2 1-ї міської клінічної лікарні Львова Ганна БОДНАРЧУК, пожежа знищила кабінет, в якому проводив лікувальні сеанси від алкогольної залежності лікар ІВОН - виходець з Конго.

«Жодних процедур, які могли б викликати загоряння у цьому кабінеті не проводилося. Доктор ІВОН в цьому кабінеті проводив бесіди з пацієнтами, сеанси гіпнозу. А в комп‘ютері, який згорів – вівся облік пацієнтів, які лікувалися від алкогольної залежності», - розповіла Г.БОДНАРЧУК.