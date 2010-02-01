Маріуполь залило водою

Різка відлига і зливи перетворили вулиці Маріуполя (Донецька область) на непрохідні озера. Річки талих вод заливають не тільки низини, але й центральні магістралі. Про це повідомляє сайт "Іллічівець".

«Трамваї і тролейбуси поки що ходять, але рух у районі кінотеатру «Савона» вже дуже ускладнено. На дорозі по пр. Будівельників утворився справжній Байкал. Водозлив, що давно вимагає ремонту, не пропускає потік води. Якщо комунальні служби не «розгребуть» озеро, рух тролейбусів зупиниться», - повідомили ilich.in.ua у центральній диспетчерській Маріупольського ТТУ.

Рятувальники аварійно-водолазної служби Маріуполя відучора проводять моніторинг у прибережних селищах, прочищають від снігу і намерзлого льоду водозливи і випуски в море.

«На вулицях загального користування підтоплень поки що немає, не надходило на 8-му ранку і звернень від жителів приватного сектора. Але вода прибуває, і вже за годину заявки можуть посипатися», - повідомив начальник аварійно-водолазної служби Олександр ТАТАЙ.

Рятувальники також попереджають, що через різке потепління товщина льоду в Азовському морі стрімко зменшується. За добу з 25 см він скоротився до 10 сантиметрів і з сьогоднішнього дня вихід в Азовське море для любителів зимової риболовлі закрито.

Синоптики прогнозують, що відлига в Маріуполі триватиме близько двох днів.

«Ситуація неоднозначна. Маріуполь розташований в зоні циклонів. Поки що переважає тепле повітря, але ночами можливий невеликою мінус», - сказала начальник бюро метеопрогнозів Маріупольської гідрометеообсерваторії Ольга ДІДЕНКО.