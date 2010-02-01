У Львові спеціальні патрулі надають допомогу безпритульним

У Львові організована робота спеціальних патрулів, які знаходять в місті безпритульних, щоб надати їм допомогу.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-центру Львівської міської ради Андрій МОСКАЛЕНКО.

Патрулі працюють на базі львівського Центру обліку та перебування бездомних громадян, куди доставляють осіб без постійного місця проживання, щоб вони мали можливість зігрітися та поїсти. Щодня до центру доставляють в середньому до 40 осіб.

Цього тижня міський голова Львова Андрій САДОВИЙ закликав львів‘ян повідомляти у Центр обліку та перебування бездомних громадян про виявлених на вулиці людей, які потребують допомоги.

Як повідомляв УНІАН, з початку року, із настанням сильних морозів, у Львівській області зареєстровано шість смертельних випадків від переохолодження (обмороження).