Завтра в Україні до 10° морозу і сильна ожеледиця

Завтра в Україні похолодає до 10° морозу, ожеледиця. На півдні – хуртовини.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2 лютого в Україні буде хмарна погода. У західній частині та в більшості північних областей йтиме невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі знизиться до 5-10° морозу, на Прикарпатті - до 13°, вдень - 2-7° морозу.

На решті території складні погодні умови : сніг, мокрий сніг, в Криму та Приазов`ї з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі у південній частині та центральних областях, вдень у східній частині місцями сильні опади. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура протягом доби - від 3° морозу до 2° тепла, в Криму та Приазов`ї - 0-5° тепла. На дорогах України ожеледиця.

У Київській області хмарна погода. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-10° морозу, вдень - 2-7° морозу.

У Києві хмарна погода. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-8° морозу, вдень - 3-5° морозу.