Запоріжжя: інтернет-система інформує про навколишнє середовище

У Запорізькій області - одному з найнеблагополучніших в екологічному плані регіонів України, розпочала роботу інтернет-система інформування про стан навколишнього середовища, вартістю 140 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Запорізькій обласній державній адміністрації, завдяки даній системі "люди одержать доступну й об`єктивну інформацію про стан екології в області через Інтернет».

За даними ОДА, інформаційно Система базується на результатах 15 суб`єктів моніторингу навколишнього середовища і єдиного банку даних регіонального інформаційно-аналітичного центру моніторингу Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області, а також інших учасників Системи. Це дані про стан атмосферного повітря, водних об`єктів, грунтів, природно-заповідних територій, стан поводження з відходами".

При цьому, за даними заступника губернатора Геннадія ФУКСА, моніторинг стану навколишнього природного середовища Запорізької області "не охоплює показників впливу на навколишнє середовище окремо щодо кожного з промислових підприємств. Проте, побічно (через виміри в житловій зоні) відстежуватиметься, як промпідприємства впливають на населення".