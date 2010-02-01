Крим: від обмороження постраждали 22 особи

В Автономній Республіці Крим за період з 18 грудня до 1 лютого від переохолодження і обмороження постраждали 22 особи. Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-центрі Міністерства охорони здоров`я України.

За даними Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, за вказаний період з 22 осіб, які звернулися по медичну допомогу, у Криму були госпіталізовані 16 осіб, при цьому троє з постраждалих померли.

Крім того, за даними МОЗ, за цей період в м. Севастополь по медичну допомогу звернулась одна особа, потерпіла від холоду, її було госпіталізовано.