У Києві грип А/H1N1 підтверджено у 387 осіб

У Києві за період із 2 листопада 2009 року до 31 січня 2010 року було підтверджено 387 випадків захворювання на грип типу A/H1N1, 54 з них мали летальні наслідки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

Вона також поінформувала, що загалом з 28 грудня 2009 року в Києві поступово зменшується кількість осіб, хворих на грип та ГРВІ.

Зокрема, за останній тиждень захворюваність населення міста зменшилась в 1,8 разів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом, сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Так, за офіційними даними, захворюваність населення міста на грип та ГРВІ протягом трьох перших тижнів поточного року продовжила зменшуватись і була значно нижчою від епідемічниого порогу. Проте у період з 25 по 31 січня поточного року спостерігалось незначне зростання рівня захворюваності (на 5%), що пов’язано із закінченням канікул та поверненням школярів до навчальних закладів. В той самий час за цей період на грип та ГРВІ перехворіло 20 тис. 860 осіб, що в 1,5 рази нижче від епідемічного порогу.