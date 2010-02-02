Який їсти хліб, щоб схуднути?

Чи знаєш ти, до чого може привести повна відмова від хліба? По-перше, до депресії, запальності, стомлюваності і незадоволеності собою, адже злаковий продукт - одне з головних джерел вітаміну В, який регулює функцію нашої нервової системи і забезпечує захист від стресів. По-друге, до порушення стільця і як наслідок інтоксикації організму - як відомо, хліб містить клітковину, поліпшуючу моторику кишечника. І, по-третє, ігнорування булочних відділів може привести до м`язової млявості, целюліту і в`ялості шкіри, оскільки хліб є прекрасним джерелом білка і деяких незамінних амінокислот (більше всього їх в пшеничному продукті). Загалом, хліб їсти треба, але в міру - за даними американських дієтологів, 100 г в день. Від такої кількості ти точно не потовщаєш, адже складні вуглеводи хліба дають тривале насичення і не відкладаються на стегнах.

Батон або «Бородінській»? Втім, не весь хліб однаково хороший. Відправляючись в булочну, обходь стороною нарізні батони, хрусткі французькі багети, калачі, здобу і навіть чорний «Дарницький» - всі вони зроблені з очищеного пшеничного борошна вищого гатунку (темні - у поєднанні з житнім), в якому корисних речовин практично не залишається. Вуглеводи в цих сортах «прості» і швидко розщеплюються в глюкозу, яка не встигає витратитися і починає накопичуватися в жирових депо, - на талії, колінах. Щоб не потовщати, шукай цільнозерновой хліб або з висівками - вони печуться з борошна грубого помелу, зробленого з корисних неочищених зерен (разом з оболонкою і зародком), а іноді і з додаванням останніх - наприклад, «8 злаків». Тільки такий хліб несе в собі мінерали, вітаміни і клітковину. Знаменитий «Бородінській» в категорію однозначно корисних не увійшов, проте не поспішай викреслювати його зі свого меню - він зроблений в основному з житнього борошна у поєднанні з пшеничним другого сорту і посипаний коріандром, тмином або анісом.

Без дріжджів. Останнім часом багато дівчат, що стежать за своїм здоров`ям і фігурою, мало не панацеєю від всіх бід стали вважати бездріжджовий хліб. Це дійсно корисний продукт, але ідеалізувати його все-таки не варто. Колись американський дієтолог Говард Хей просував ідею про те, що людям взагалі небезпечно їсти страви з дріжджами - випічку, квас, пиво, кисломолочні продукти. Він говорив, що слизиста шлунку сучасної людини порушена антибіотиками, ліками і стресами, це привело до розповсюдження грибкових хвороб, а дріжджова їжа тільки посилює ситуацію. Ідеї Хея не знайшли масової підтримки серед дієтологів, але в них є доля правди, тому в період серйозного медикаментозного лікування (запалення легенів, цистит, бронхіт) краще не зловживай звичайним хлібом. А після одужання знову можеш спокійно перейти на дріжджовий продукт.

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