Молоко омолоджує шкіру

Експерти з університету Саутгемптона провели ряд експериментів, які указують на омолоджуючу дію натурального коров`ячого продукту. Лікувальний ефект молока відомий давно, але велика частина досліджень присвячена його поживним властивостям, пише Raut.ru.

А британські учені вирішили підійти до питання з іншого боку і запропонували чоловікам і жінкам у віці від 45 до 55 років, що називається, сумістити приємне з корисним.

320 представників сильної і прекрасної половини людства протягом місяця щоранку приймали молочні ванни по 20 хвилин. Причому підігрівали молоко до 37 градусів за Цельсієм.

Про антиоксидантном ефект молока знали стародавні єгиптяни. Наприклад, цариця Єгипту Клеопатра часто вдавалася до молочних купань.

Нагадаємо, фахівці радять обмежити час перебування в гарячій ванні до 5-10 хвилин і приймати її не частіше одного разу в тиждень.

rosbalt.ru