В Україні знизилося виробництво мінеральної води

В Україні за підсумками 2009 року знизилося виробництво натуральної мінеральної води.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за 2009 рік вироблено 98,4 млн. дал газованої мінеральної води, що на 15,2% нижче показника 2008 року. При цьому в грудні було вироблено 7,4 млн. дал газованої мінеральної води, що на 49,1% більше показника листопада 2009 року і на 6,7% більше показника грудня 2008 року.

Виробництво негазованої мінеральної води в 2009 році склало 23,2 млн. дал, що на 21,3% менше, ніж у 2008 році. У грудні минулого року було вироблено 2 млн. дал негазованої води, що на 25,9% більше, ніж у листопаді 2009 року, і на 8% менше, ніж у грудні 2008 року.