Чим корисне неробство на роботі

Експеримент американських учених довів, що відпочинок протягом робочого дня підвищує ефективність роботи. Під час відпочинку мозок не «відключається», а активно засвоює і обробляє інформацію, сприяючи кращому запам`ятовуванню важливих даних.

«Наш мозок працює на нас навіть тоді, коли ми відпочиваємо, — говорить Ліла Давачі, керівник дослідження. — З цього виходить, що відпочинок дуже важливий для навчання і пам`яті. Ми часто не враховуємо цього, особливо сьогодні, коли при сучасних інформаційних технологіях вимушені працювати весь день без перерви».

Тим часом, за наслідками опитування компанії hh.ru, наші співвітчизники не особливо обмежують себе у відпочинку на робочому місці. Навіть криза не примусила росіян перестати витрачати робочий час в особистих цілях. Так відповіли 82,66% респондентів. З тих, хто все ж таки зменшив час, витрачений на особисті потреби, 35,51% обмежили себе лише в часі, який витрачався на дружнє базікання з колегами.

finamlight.ru