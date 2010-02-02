Велика аварія у Києві: без тепла - лікарня, дитсадки, школи і будинки

Через велику аварію від тепла та гарячої води відключено 154 споживачі на шести вулицях Оболонського району столиці: 99 житлових будинків, один лікувальний заклад, 13 дитячих садків, 6 шкіл, 35 відомчих будівель.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК "Київенерго", відзначивши, що постраждали вулиці: Богатирська, Зої Гайдай, Героїв Дніпра, Озерна, Маршала Тимошенка, пр. Героїв Сталінграду, пр. Оболонський.

За інформацією прес-служби, крупне пошкодження тепломережі по проспекту Оболонський, 26 було виявлене 1 лютого о 16:00, роботи з його ліквідації ведуться цілодобово. Планується закінчити роботи у встановлені терміни – до 19:00 2 лютого.

«Пошкодження на Оболоні можна віднести до категорії великих. Пошкоджена теплотраса великим діаметром - 1000 мм. До того ж дана ділянка трубопроводу прийнята в експлуатацію в 1979 році і вже давно відслужила свій термін. Ліквідовувати пошкодження без відключення споживачів, на жаль, неможливо. Проте, роботи від вчорашнього вечора не припиняються і сьогодні до кінця дня намагатимемося повернути тепло і гарячу воду в будинки споживачів», – пообіцяв головний інженер АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.