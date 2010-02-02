Сигарети - головний винуватець смертей від хвороб серця

Половини 400.000 смертей від ішемічної хвороби серця в Сполучених Штатах можна було б уникнути, якби люди їли здорову їжу і кинули палити. Такі дані дослідження, опублікованого напередодні.

Висновки учених, що вивчали чинники ризику при серцево-судинних захворюваннях, були опубліковані в Бюлетені ВООЗ. З`ясовується, що з 1990-х років припинилося поліпшення здоров`я з погляду зміцнення серцево-судинної системи, і все це у зв`язку з різким зростанням ожиріння і діабету.

Кількість смертельних результатів в США на грунті захворювань серця може скоротитися удвічі, якщо "один курець з двох кине палити".

Дослідження також показало, що позитивні заходи, направлені на зміну поведінки людей, роблять благотворний вплив на стан їх серцево-судинної системи.

"Відмовившись від куріння, споживаючи здорову їжу і регулярно займаючись спортом, люди можуть значно понизити ризик розвитку хвороб серця, інсульту і діабету", – відзначає Шанті Мендіс, координатор з питань профілактики хронічних хвороб ВООЗ.

newsland.ru