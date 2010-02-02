Як позбутися пітливості ніг?

Вставши вранці, після зарядки, якщо ви її робите, під краном у ванній мийте стопи ніг холодною водою. Хвилини 2-3. Ступні не витирати. Поки чистите зуби, умиваєтеся, вони обсохнуть.

Щоб не було ускладнень, спочатку ступні обмивати водою з температурою тіла 36-37°С. Через тиждень знижувати температуру води на 1-2 градуси. Таким чином, через 2-3 місяці дійдете до температури холодної води. І забудете, що таке пітливість, нежить, ангіни.

Можна наливати воду у ванну по щиколотки і ходити до 5 хвилин. Але рідко хто витримує.

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