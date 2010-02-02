Кіровоградщина: 16 осіб у лікарнях через обмороження

З початку року в Кіровоградській області з діагнозом «обмороження» до лікарень потрапили 16 осіб, з них двоє 14-річних підлітків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Зокрема, 26 січня в м. Олександрія з обмороженням І-ІІ-ІІІ ступенів пальців обох ніг до центральної районної лікарні потрапив 14-річний місцевий житель. Днем раніше до цього ж медичного закладу потрапила дівчина 1996 року народження з обмороженням І ступеня пальців нижньої кінцівки.

Як зазначили в управлінні, 80% всіх випадків обмороження людей зафіксовано саме в м. Олександрія та Олександрійському районі.