Пацієнт погрожував працівникам "швидкої" автоматом Калашникова

У Чернігові працівники швидкої допомоги повідомили у міліцію, що пацієнт погрожував їм автоматом Калашникова.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області, до чергової частини міської міліції зателефонували працівники швидкої допомоги, яких викликали до мешканця багатоповерхівки. Коли медики прибули на виклик, хворий став погрожувати їм автоматом.

Співробітники міліції негайно виїхали за вказаною адресою. На місці вони виявили на кухні кількох чоловіків у нетверезому стані та 6-річного хлопчика. Поряд із дитиною притуленим до столу стояв автомат Калашникова. Коли ж правоохоронці роздивилися, то зрозуміли, що це не справжній автомат, а лише його модель-копія. Власник автомата, 38-річний чернігівець, пояснив правоохоронцям, що це іграшка його сина.

Стосовно чоловіка, який задля розваги вирішив полякати медпрацівників, співробітники міліції склали адміністративний протокол.