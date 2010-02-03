Молитва допомагає прощати чужі помилки

Ми всі допускаємо помилки в життя, за які доводиться просити вибачення. Психологи Університету штату Флоріди вирішили з`ясувати, чи може молитва сприяти прощенню. Виявилося, що ті, хто молився за коханих, відчували менше негативних емоцій, образ і були менш схильні до мести.

Фахівці задали питання: якщо одна молитва може так вплинути на наші відчуття, чи здатна молитва протягом тривалого періоду часу принести користь стосункам? Відповідь була одержана в результаті проведення другого експерименту, коли добровольці молилися за близького друга щодня приблизно місяць.

Відмічено, що люди, що постійно моляться, мали підвищену прихильність до поблажливості до чужих недоліків і теж були схильні легко прощати помилки. Психотерапевти вважають, що молитва і, відповідно, віра в її силу відволікають увагу від особистої вигоди і направляють її у бік турботи про оточуючих, унаслідок чого людина перестає концентруватися на негативних емоціях та его.

ami-tass.ru