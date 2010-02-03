На Львівщині чадним газом отруїлися троє сестер, дві з них померли

Сьогодні вночі отруїлося чадним газом троє сестер – жительок села Розворяни Золочівського району Львівщини.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, близько 00.50 години, в приміщенні 2-поверхового цегляного житлового будинку знайшли мертвими двох сестер – 21-річну Катерину та 23-річну Ольгу, які, як було встановлено, загинули від отруєння чадним газом, їхню молодшу сестру – 14-річну Марію, у тяжкому стані госпіталізовано в лікарню.

Причини трагедії встановлюються.