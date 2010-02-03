Як за нігтями встановити діагноз?

Медики, дивлячись тільки на нігті людини, часто можуть сказати, чи все в порядку з її здоров`ям. Нігті можуть дати перший сигнал про неблагополуччя з серцем або з обміном речовин, тому якщо вони змінили свою форму або колір, потрібно звернутися на консультацію до фахівця з сімейної медицини або дерматології.

Чорні крапки, плями, тонкі білі лінії, жовтуватий колір, лущення, затримка росту, зайва опуклість-угнутість, відділення краю нігтів від шкіри, стоншування їх майже до напівпрозорості, кровоточивість і запалення нігтьового ложа і шкіри по краях – ось сигнали того, що в організмі щось не так і є проблеми із здоров`ям. Ці розлади можуть бути першою ознакою захворювання нігтів або ж з`являтися при розвитку хвороб інших органів.

Лікарі сімейної медицини або дерматологи знають, наприклад, що якщо нігті по краях відділяються від шкіри, то це може бути симптомом гіпер- або гіпотиреозу, мієломи, анемії, раку легенів або цукрового діабету. Розтріскування нігтів і навіть їх випадання буває при запальних захворюваннях, погано контрольованому цукровому діабеті, сильному стресі, пневмонії, псоріазі або побічній дії лікарських засобів.

Нігті злегка увігнуті з підведеними краями можуть свідчити про недолік заліза в організмі (анемію), хвороби серця, гіпотиреоз або виснаження. Опуклі нігті, що супроводжуються розростанням сполучної тканини і припухлістю кінчиків пальців, - в цьому випадку їх називають пальцями у вигляді барабанних паличок, властиві хворим з хронічною дихальною, серцевою, печінковою і нирковою недостатністю при системних захворюваннях.

Білі поперечні смужки на декількох нігтях відразу можуть означати побічну дію медикаментів, ендокринні розлади, пухлинні захворювання, інфекції (туберкульоз або малярія) або ниркові і серцево-судинні проблеми.

Рожевий обідок по краю нігтя є ознакою цирозу печінки або важкої серцевої недостатності.

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