Асоціація зовнішньої реклами (The Outdoor Advertising Association, OAA) Великобританії вирішила прибрати з вулиць країни рекламу із слоганом "З ділових жінок виходять погані матері" (Career women make bad mothers). Як повідомляє The Times, реклама викликала бурю негативних відгуків з боку матерів.

OAA запустила цілу серію провокативних реклам, які покликані показати силу зовнішньої реклами. Інші постери тієї ж серії підписані так: "освіітта не працює" (Educashun Isn`t Working) і "1966. Цього року так не буде" (1966. It Won`t Happen This Year, присвячено збірній Англії по футболу і майбутньому чемпіонату світу в ПАР).

Решта постерів тієї ж рекламної кампанії не викликала такого бурхливого обговорення, як пост про матерів.

mama.ru