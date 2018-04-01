Лікар-діагност Тетяна Головко: Рак найкраще виліковується на ранній стадії

У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатою Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», УНІАН продовжує публікувати серію інтерв`ю з провідними онкологами України.

Які існують в Україні сучасні методи діагностики раку?.. Чи безпечні для здоров`я людини методи радіологічної діагностики?.. Які найпоширеніші локалізації раку в Україні?.. Про це в інтерв’ю УНІАН розповідає завідувач відділення радіологічної діагностики, лікар-діагност Тетяна ГОЛОВКО. Тетяна Сергіївна, розкажіть, будь ласка, які існують у нашій країні сучасні методи діагностики раку, які їхні переваги?

В Україні, як і у всьому світі, існують наступні сучасні методи променевих досліджень: цифрова рентгенографія, комплексне ультразвукове дослідження, спіральна комп`ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. Якісно нові перспективи для ранньої і точної променевої діагностики відкриються при впровадженні однофотонної емісійної томографії, а також позитронній емісійній томографії – ці методи в нашій країні і в Національному інституті раку мають незабаром з`явитися. Слід зазначити, що використання всіх рентгенологічних методів пов`язане з отриманням пацієнтами незначних доз опромінювання. Але в сучасній рентгенологічній апаратурі вживані дози максимально низькі. Основну роль у виявленні, наприклад, раку молочної залози на сьогоднішній день має рентгеномамографія, при якій виявляють 75% пухлин ще за рік до того, як їх можна було б пропальпувати. При цьому використовуються низькі дози іонізуючої радіації, які не можуть завдати шкоди пацієнтові.

Перевагами спіральної комп`ютерної томографії є висока інформативність, швидкість отримання результатів, комфортність для пацієнтів і легкість стандартизації. Цей метод вважається «золотим стандартом» в онкології для виявлення поширеності злоякісного процесу, без чого неможливе ані планування лікування, ані проведення операцій онкологічним хворим.

Магнітно-резонансна томографія – новий високочутливий метод діагностики злоякісних новоутворень. Обмеженням застосування цього методу є нестача МР-томографів в Україні, дороговартісність методу, необхідне використання контрастних речовин на основі гадолінію, який токсично впливає на нирки, а також розвиток у деяких пацієнтів клаустрофобії (боязнь закритого простору) і досить тривалий час для отримання зображення.

Комплексне ультразвукове дослідження протипоказань не має: воно дешеве та високоінформативне. Проте метод має обмеження: ультразвукові промені відбиваються від щільних кісткових структур, дослідження легенів і кісток неможливе.

Нещодавно фахівці з американського Національного інституту раку заявили, що невдовзі на мешканців США чекає справжня епідемія ракових хвороб через зловживання медичними сканерами. Чи насправді такі небезпечні для здоров`я людини методи радіологічної діагностики, адже пацієнт все ж опромінюється радіацією? Чи доводилося Вам у своїй практиці спостерігати подібні випадки?

Епідемія ракових захворювань через зловживання медичними сканерами, якої так побоюються фахівці Національного інституту раку в США, нашому населенню не загрожує з тієї причини, що устаткування для променевої діагностики в нашій країні швидше не вистачає – його кількість у багато разів менша, ніж в США. В Україні існують і діють стандарти променевої діагностики і променевих досліджень при моніторингу різних захворювань (зокрема й онкологічних). Тому небезпеки для здоров`я пацієнтів ці дослідження не несуть, і в своїй практиці з випадками «наведених раків» я не зустрічалася.

Які саме методи радіологічної діагностики застосовують у вашому відділенні?

У Національному інституті раку застосовують цифрову рентгенографію, комплексне ультразвукове дослідження, спіральну комп`ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію.

За Вашими спостереженнями, які найпоширеніші локалізації раку в Україні? Які онкозахворювання лідирують?

Найпоширеніші локалізації раку в Україні, як і у всьому світі, це: легені – кількість нових випадків злоякісних утворень щороку (у всьому світі) перевищує 1 200 тис., далі рак молочної залози – понад 1 050 тис. випадків, товстий кишечник – 943 тис., шлунок – 875 тис., печінка – більше 560 тис., простата – 540 тис., шийка матки – 470 тис., стравохід – 410 тис., порожнина рота – 266 тис., лейкемія – 256 тис., підшлункова залоза – 215 тис., яєчник – 192 тис., нирки – 188 тис. Решти локалізацій менше, але, на жаль, існує вірогідність ураження будь-якого органу, навіть серця.

Чому, на вашу думку, виникають онкохвороби?

Причини онкозахворювань, з одного боку, давно відомі. Кожен знає наскільки підвищується ризик раку легенів – він вбиває більше 1 100 тис. чіл. щорічно – при курінні. Жартувати з сигаретами небезпечно! Рак легенів може бути врешті-решт спровокований навіть однією сигаретою. На частоту онкозахворювань впливають і зовнішні чинники: забруднення навколишнього середовища, наявність канцерогенів в їжі та продуктах, які ми вживаємо. У принципі, «зовнішнє середовище» - це все, що відбувається з людиною після зачаття, тобто після того, як в нього закладена генетична інформація. Зовнішні чинники включають спосіб та умови життя, харчування, куріння, вживання алкоголю, особливості професійної діяльності тощо. Крім того, в основі всіх видів раку лежить вроджена схильність, і для цього зовсім не обов`язково мати рак в сімейному анамнезі. Наприклад, у більшості жінок, хворих на рак яєчника або молочної залози, родичі не були вражені онкологією. У різних країнах причини різні – харчування та інші чинники, пов`язані із способом життя, служать зовнішніми спусковими механізмами, необхідними для включення схильних до раку здорових клітин у злоякісні.

Ви в професії вже 30 років. Чи зросла кількість онкохворих за ці роки? Наскільки та які причини?

На жаль, кількість онкохворих збільшується з кожним роком. В Україні існує документ – Бюлетень Національного канцер-реєстру, який точно відображає захворюваність, смертність, кількість нових випадків злоякісних новоутворень різних локалізацій. Цей документ чітко указує перераховані показники по регіонах України, віковій приналежності і статі.

Відомо, що в Японії – багато випадків раку, проте низька смертність. Це пояснюють виявленням раку на перших стадіях. Чому це так важливо? Всі знають, що рак найкраще лікується, коли виявляється на ранній стадії. Основним способом виявлення, наприклад, раку молочної залози на ранній стадії є регулярні гінекологічні огляди, щомісячне самообстеження молочних залоз, проведення рентгенівської мамографії. Це стосується й онкології інших локалізацій. Після 40 років необхідні відвідини онколога, і визначення тактики діагностичних заходів на подальше життя: проведення флюорографій, ендоскопічних досліджень, досліджень шийки матки і т.д. – у кожному випадку індивідуально.

Які заходи є профілактичними? Насамперед - уважне ставлення до свого здоров`я. Відомо, що за період від гіпотетичної «першої» ракової клітини до смерті хворого від пухлини походить 40 подвоєнь об`єму з досягненням клітинної популяції 1013 і маси 1 кг цього періоду (від «першої» клітини до 109 клітин або 1 см3) – доклінічний етап. Таким чином, будь-який «ранній» з клінічної точки зору рак є пізнім з біологічної точки зору. Якщо Ви контролюватимете свою вагу, зменшите кількість споживаних жирів, то знизите ризик захворіти не тільки раком, але і хворобами серця, діабетом і безліч інших хронічних станів.

Чи існують певні чинники онконастороженості на які людина має звернути особливу увагу?

Людину повинні насторожувати погана в онкологічному сенсі спадковість, хронічні захворювання (зокрема й запальні), втрата маси тіла, слабкість, відчуття дискомфорту, порушення фізіологічних циклів, поява кров`яних виділень тощо. У сучасному світі існує чимало речей, які насправді дуже згубно діють на нас: постійні стреси, алкоголь, тютюн (наркотики), харчові добавки, агрохімія, забруднення навколишнього середовища, електромагнітні хвилі. Здоров`я – це обов`язково пристойний «зовнішній вигляд», який забезпечується якісною їжею і питтям, фізичними вправами, повноцінним відпочинком, здоровим сном і добрим настроєм. Нестача чогось з цього списку зразу ж позначається на нашому організмі, порушує його динамічний внутрішній баланс і стає причиною хвороб.

Яка ситуація з поширеністю раку щитовидної залози зараз? Чи часто виявляють пухлини щитовидки у молодих, дітей? Чи відчувається досі відгомін чорнобильської аварії? Згідно з даними реєстру раку щитовидної залози, створеного в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Коміссаренка АМН України, реальне підвищення захворюваності серед категорій осіб, яким на момент аварії було від 0 до 18 років, почалося з 1989 року, і поступово зростає дотепер. Основну масу хворих на рак щитовидної залози становлять мешканці найбільш забруднених під час катастрофи на АЕС -Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Рівненської областей, а також Києва. Захворюваність на рак щитовидної залози серед тих, кому на момент катастрофи було від 0 до 18 років, у цих 6 регіонах України більш ніж в 3 рази перевищує показник в інших регіонах. Це ставить складні завдання перед медслужбою України: своєчасно обстежувати населення за допомогою апаратів УЗД, виявляти вузлові новоутворення у щитовидній залозі, проводити швидку диференціальну діагностику доброякісних і злоякісних утворень за допомогою тонкоголковою аспіраційної пункційної біопсії. Ендокринологічні та онкологічні центри, які проводять лікування раку щитовидної залози, повинні бути забезпечені необхідним устаткуванням для виявлення метастазів, достатньою кількістю препаратів для їхньої діагностики і лікування. Зрозуміло, що ці заходи не зменшать захворюваності, проте значно поліпшать результати лікування і шанси хворих на виживання.

Розмовляла Наталія Мартиненко