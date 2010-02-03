Хурма - хіт сезону

У хурмі міститься до 25% сахарози і фруктози, а також вітаміни С і Р, провітамін А. Крім того, хурма містить велику кількість заліза, кальцію, марганцю, міді, калію, яблучну і лимонну кислоту.

Хурма — прекрасний тонізуючий засіб. Вона знімає втому, заспокоює нервову систему, повертає апетит і покращує працездатність.

Магній, який міститься в хурмі, дозволяє запобігти утворенню каменів в сечовому міхурі і в нирках.

Сік хурми допомагає боротися з застудою. Сік одного плоду можна змішати з трьома столовими ложками теплої кип`яченої води і пити цю суміш кілька разів в день.

Речовини, які містяться в хурмі, беруть активну участь в знищенні кишкової палички і золотистого стафілокока. Тому вона незамінна в профілактиці інфекційних і запальних захворювань.

Хурма є профілактичним засобом від атеросклерозу і захворювань серця, а також захищає від онкологічних захворювань завдяки високому вмісту в цьому плоді магнію, калію і бета-каротину.

А ще хурма багата на антиоксиданти і пектини, тому її рекомендують вживати при розладі травлення.

Ще одна унікальна особливість хурми - невеликий вміст калорій, при цьому вона чудово вгамовує голод.

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