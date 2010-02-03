Дівчина, яка лікувалася Таміфлю, повністю осліпла

Лінія допомоги британських лікарень після діагностування у Саманти Міллард свинячого грипу, прописала дівчині препарат "Таміфлю". Вона послухала і вже через 72 години перебувала на апараті штучного дихання. Дівчині довелося провести цілий місяць в лікарні і на сьогоднішній день вона нічого не бачить.

Алергічна реакція, яка призвела до розвитку синдрому Стівена Джонсона (гостре токсико-алергічне захворювання, що супроводжується генералізованими висипаннями на шкірі та слизових оболонках), ледве не вбила дівчину.

Через деякий час виявилося, що Саманта не була хвора на свинячий грип. Медики помилилися двічі. На сьогоднішній день фахівці стверджують, що на повне відновлення організму піде не менше двох років. Проте чи буде Саманта бачити - невідомо. Мати дівчини заявляє, що збирається звернутися до юристів.

"Коли нам сказали, що у нас свинячий грип, ніхто не попереджав про таке. Уряд зобов`язав всіх приймати цей препарат, якщо виявляється такий діагноз. А ось чи перевірений препарат ...", - каже мати дівчини.

Представник відділу охорони здоров`я Великобританії вибачився перед матір`ю Саманти, однак підкреслив, що подібні реакції на препарат дуже рідкісні.

Щодо Саманти - вона тепер змушена всюди носити темні окуляри, слухати телевізор і пересуватися в присутності мами.

gigamir.net