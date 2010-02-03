Завтра в Україні похолодає

У четвер, 4 лютого, в Україні трохи похолодає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в Україні хмарно з проясненнями. Сніг, мокрий сніг, вночі та вранці в Криму та місцями в Приазов`ї сильний, вдень у західних областях послаблення опадів; у південній та східній частинах місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний (в східній частині східний), 7-12 м/с, на півдні та сході подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 6-11°, у західній частині при проясненнях - 15-17° морозу, вдень - 3-8° морозу; на Закарпатті, у східній частині та Приазов`ї протягом доби - 1-6° морозу, в Криму - близько 0°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-11°, вдень - 3-8° морозу.

У Києві хмарно з проясненнями. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби - 6-8° морозу.