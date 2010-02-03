У Кременчуцькому водосховищі загинуло понад 20 тонн риби

Близько 23 тонн риби, в основному - рибної молоді, загинуло в Кременчуцькому водосховищі в урочищах «Буші», «Очеретяне», «Байкал» Черкаської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

За інформацією міністерства, це сталося через складні погодні умови – сильні морози спричинили утворення на Кременчуцькому водосховищі льодового покрову товщиною більше 40 см. У цих урочищах при погіршенні умов фотосинтезу спостерігається зниження вмісту розчиненого кисню у воді, на окремих ділянках мілководдя - значно нижче рибогосподарських нормативів. На деяких ділянках водосховища, в урочищах «Буші», «Очеретяне», «Байкал» рівень розчиненого кисню у воді досяг критичних рівнів, що викликав замори риби.

Природоохоронними органами Черкаської області та рибопромисловими організаціями проводяться інтенсивні заходи з недопущення заморів та мінімізації їх наслідків.

Державна екологічна інспекція та Головне управлінням рибоохорони в Черкаській області проводять роботи з визначення вмісту розчиненого кисню на проблемних ділянках Кременчуцького водосховища, здійснюють контроль за наявністю водних живих ресурсів на проблемних ділянках, вирубують віддушини в місцях концентрації молоді промислових видів риб, здійснюють заходи механічної аерації води.

Як вважають в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України, уникнути значних втрат рибопродуктивності Кременчуцького водосховища внаслідок зимових заморів риби неможливо без проведення меліоративних робіт на нерестовищах.

Роботи з рибогосподарської меліорації, які передбачалось провести відповідно до профінансованого з обласного бюджету Черкаської області проекту в 2009 році, не були виконані через неконструктивну позицію депутатів Леськівської та Червонослобідської сільських рад Черкаського району, які не дали погодження на проведення цих робіт, відзначили в міністерстві.