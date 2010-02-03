Затримали за хабар лікаря Червоноградської міськлікарні

На Львівщині оперативники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили протиправну діяльність одного з керівників Червоноградської центральної міської лікарні.

Як повідомили УНІАН в Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, правопорушниці інкримінується систематичне вимагання й отримання хабарів від працівників Державного підприємства «Львіввугілля» та жителів міста в сумі від 300 до 1 тис. грн. За таку послугу місцевий «ескулап» обіцяла сприяння в оформленні документів та скерування у відповідні спеціалізовані медичні заклади з метою встановлення професійного захворювання шахтарів.

Днями зловмисницю було затримано співробітниками Держслужби боротьби з економічною злочинністю «на гарячому» у своєму службовому кабінеті під час вимагання від колишнього працівника ДП “Львіввугілля” хабара в сумі 3 тис. дол. США та отримання завдатку в сумі 200 дол. США за оформлення документів, що необхідні для вироблення пенсії у зв’язку з професійним захворюванням. А невдовзі в результаті проведених спеціальних заходів задокументовано вимагання та отримання лікаркою понад 140 фактів хабарництва на загальну суму 60 тис. грн. за надання аналогічних послуг.

Прокуратурою м. Червоноград Львівської області стосовно вимагачки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-слідчі заходи по встановленню інших фактів вимагання та одержання нею хабарів.