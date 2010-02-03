Підприємець отримав 1,5 млн. грн. допомоги "по вагітності"

Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Чернівецькій області виявили злочинну групу осіб, яка впродовж 2006-2009 років здійснювали фіктивні операції, а саме надавала фіктивні документи до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в області. Внаслідок шахрайських дій було незаконно отримано «допомоги по вагітності та пологах» на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, правоохоронці встановили, що 33-річний приватний підприємець через працівників медичних установ підшукував непрацюючих вагітних жінок на 26-28 тижнях вагітності, яких схиляв до отримання шахрайським шляхом із держбюджету коштів в якості допомоги по вагітності та пологах. Внаслідок цих шахрайських дій сума незаконно отриманої «допомоги по вагітності та пологах» становила 1,5 мільйона гривень.

Свою аферу підприємець реалізовував за такою схемою: отримавши від вагітних жінок доручення на право вчиняти від їх імені будь-які дії та представляти інтереси останніх, які були посвідчені нотаріусом, він реєстрував цих жінок в якості приватних підприємців, а в подальшому для присвоєння їм статусу суб’єктів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, реєстрував їх як застрахованих осіб у виконавчих дирекціях Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України в Чернівецькій області.

Далі з метою нарахування в майбутньому Фондом соціального страхування допомоги по вагітності та пологах у великих сумах від імені жінок подав у районні ДПІ декларації про доходи, в які вносив дані про нібито отримані в результаті торговельної діяльності доходи у значних розмірах.

На підставі вказаних декларацій чоловік одержав із зазначених органів податкової інспекції довідки про задекларовані суми чистих доходів та подав їх до відповідних районних та міжрайонних виконавчих дирекцій фонду. Відповідно до даних про доходи, працівниками фонду були нараховані матеріальні допомоги по вагітності і пологах у великих розмірах. Ці гроші чернівчанин отримував особисто, діючи на підставі довіреностей, тим самим заволодівши шахрайським шляхом коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму понад 1,5 мільйони гривень.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманого, а також його службового приміщення, було вилучено справи приватних підприємців, банківські картки, чеки та рахунки. Також було вилучено три системні блоки, на яких міститься інформація, яка підтверджує злочинну діяльність останнього. З метою відшкодування завданих збитків, накладено арешт на майно, яке належить затриманому.

Слідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358 КК України. Підприємця затримано та поміщено в Чернівецький СІЗО. Триває слідство.

Наразі вживаються заходи щодо порушення кримінальної справи стосовно інших учасників злочинної групи, а також їхнього арешту.

Створено оперативно-слідчу групу із числа працівників УДСБЕЗ УМВС України у Чернівецькій області та СУ УМВС України в Чернівецькій області. У ході розслідування кримінальної справи вживаються заходи щодо документування додаткових епізодів протиправної діяльності нових фігурантів справи.