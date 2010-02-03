Вивчать ситуацію навколо Лікарні Водників в Одесі

Уряд доручив Міністерству охорони здоров`я спільно з Одеською обласною державною адміністрацією вивчити ситуацію, що склалася навколо Одеського обласного медичного центру (ООМЦ, колишня «Лікарня Водників») в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні після засідання Кабінету Міністрів міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

«Сьогодні було дано протокольне доручення Мінохоронздоров`я і обладміністрації вивчити питання і дати відповідь», - сказав міністр юстиції.

Нагадаємо, що в планах Одеської обласної ради – реорганізувати ООМЦ.

Ряд громадських організацій Одеси побоюються, що медзаклад буде ліквідовано. Частина колективу лікарні боїться втратити роботу.

«Лікарня водників» розташована в престижному місці Одеси. Вона займає 4 гектари землі в районі 6-ої ст. Великого Фонтану.