Вивчать ситуацію навколо Лікарні Водників в Одесі
Доручено МОЗУ і Одеській ОДА
Уряд доручив Міністерству охорони здоров`я спільно з Одеською обласною державною адміністрацією вивчити ситуацію, що склалася навколо Одеського обласного медичного центру (ООМЦ, колишня «Лікарня Водників») в Одесі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні після засідання Кабінету Міністрів міністр юстиції Микола ОНІЩУК.
«Сьогодні було дано протокольне доручення Мінохоронздоров`я і обладміністрації вивчити питання і дати відповідь», - сказав міністр юстиції.
Нагадаємо, що в планах Одеської обласної ради – реорганізувати ООМЦ.
Ряд громадських організацій Одеси побоюються, що медзаклад буде ліквідовано. Частина колективу лікарні боїться втратити роботу.
«Лікарня водників» розташована в престижному місці Одеси. Вона займає 4 гектари землі в районі 6-ої ст. Великого Фонтану.