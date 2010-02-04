Сьогодні - Всесвітній день боротьби проти раку

Сьогодні - 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку. Тема цього року "Раку теж можна запобігти", вона зачіпає прості заходи щодо запобігання раку, а саме:

· утримання від вживання тютюну;

· здорове харчування і регулярна фізична активність;

· помірне вживання алкоголю;

· захист проти інфекцій, що зумовлюють рак.

Рак є провідною причиною смерті у всьому світі. За оцінками ВООЗ, без належних втручань за період з 2005 по 2015 роки від раку помре 84 мільйони осіб.

Найпоширеніші локалізації раку в Україні, як і у всьому світі, це: легені – кількість нових випадків злоякісних утворень в них щороку (у всьому світі) перевищує 1 200 тис, далі молочна залоза – понад 1 050 тис випадків, товстий кишечник – 943 тис.

Рак найкраще виліковується, коли його виявляють на ранній стадії. Основним способом виявлення, наприклад, раку молочної залози на ранній стадії є регулярні гінекологічні огляди, щомісячне самообстеження молочних залоз, проведення рентгенівської мамографії. Це ж стосується і онкопатологій інших локалізацій. Після 40 років необхідні відвідини онколога, і визначення тактики діагностичних заходів на подальше життя: проведення флюорографій, ендоскопічних досліджень, досліджень шийки матки тощо – у кожному випадку індивідуально.