Сьогодні в Івано-Франківську відкрили першу бібліотеку для незрячих. Як передає кореспондент УНІАН це комп’ютеризована бібліотека, в якій члени Українського товариства сліпих будуть оволодівати новітніми технологіями за рахунок програми NVDA, яка дає можливість чути все надруковане.

Головна мета – дати інвалідам можливість вчитися звуковими книгами.

«Влітку 2009 року ми написали проект «Інформаційний світ у подарунок незрячим» і в рамках програми «Світ без обмежень» ми отримали грант у розмірі 100 тисяч гривень – наголосила на відкритті бібліотеки голова правління Івано-Франківської УТОС Оксана ЛОГВИН. - На виділені гроші купили 2 комп’ютери, ліцензійне програмне забезпечення. Придбали 105 СD і 80 DVD дисків з озвученою літературою (загалом це 1050 озвучених книг), 53 MP3 плеєрів для прослуховування аудіокниг, підключилися до Інтернету та відремонтували приміщення».

У бібліотеці спеціально для незрячих організують курси, на яких вивчатимуть ази роботи на комп’ютері. А навчати своїх колег буде теж незрячий Андрій НЕЧИТАЙЛОВ, який вже понад 7 років користується комп’ютером та близько 5 – Інтернетом.