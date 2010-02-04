Клітковина знижує високий тиск

Учені вивчили результати 25 досліджень і пришли до висновку, що дієта, багата на клітковину, асоціюється із значним зменшенням рівня кров`яного тиску у людей, страждаючих від високого тиску.

Близько 50 млн. американців і близько 1 млрд. людей у всьому світі мають підвищений тиск.

Разом з прийомом ліків, що знижують тиск, зміна способу життя і звичок харчування робить значний вплив на рівень кров`яного тиску, зокрема зниження ваги, зменшення споживання натрію, помірність в споживанні алкоголю, збільшення споживання калію, збільшення фізичної активності і дотримання рекомендацій DASH (дієтичного підходу до зниження тиску).

Дослідники стверджують, що їх висновки представляють перший повний аналіз впливу збільшеного використання дієтичної клітковини на рівень кров`яного тиску, і закликають провести додаткові дослідження для вивчення довгострокового впливу дієтичної клітковини на кров`яний тиск, задіявши великі груп досліджуваних.

Дослідники вважають, що їх результати свідчать про те, що підвищене споживання клітковини може стати безпечним і надійним способом знизити кров`яний тиск. Їжте більше овочів і фруктів – і ви збільшите споживання клітковини і поліпшите своє здоров`я.

Результати дослідження опубліковані в березневому номері Journal of Hypertension.

optishape.ru